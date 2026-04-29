В Октябрьском округе Пермского края прошла акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти» прошла в Октябрьском муниципальном округе Пермского края. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В ходе мероприятия на специально подготовленной аллее за деревней Чад посадили около 1 тыс. сеянцев сосны. Акция стала символом памяти и единства, объединив участников разных поколений и профессий. К посадкам присоединились учащиеся местного колледжа, сотрудники администрации муниципального округа и лесничества, члены «Боевого братства», участники СВО и волонтеры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.