Нападающий Амир Гараев подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо»

Нападающий Амир Гараев подписал новый однолетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской команды. Игрок присоединился к составу «автозаводцев» в конце декабря прошлого года и сумел быстро адаптироваться к системе игры под руководством тренерского штаба.