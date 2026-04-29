Нападающий Амир Гараев подписал новый контракт с нижегородским «Торпедо»

Нападающий Амир Гараев подписал новый однолетний контракт с хоккейным клубом «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской команды. Игрок присоединился к составу «автозаводцев» в конце декабря прошлого года и сумел быстро адаптироваться к системе игры под руководством тренерского штаба.
За 26 матчей регулярного чемпионата Гараев набрал 11 очков (гол+пас), добавив к ним еще 4 результативных балла в серии плей-офф. Примечательно, что три шайбы форварда стали для команды победными, включая решающий гол в первом домашнем матче Кубка Гагарина против череповецкой «Северстали».
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что продление соглашения стало результатом честной и терпеливой работы хоккеиста. По словам руководителя, Амир обладает всеми необходимыми качествами, чтобы продолжать расти и прогрессировать вместе с нижегородским коллективом в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что Сергей Гончарук заключил новый контракт с нижегородским «Торпедо».