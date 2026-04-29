Майские праздники отметят в волгоградском ЦПКиО

Центральный парк подготовил программу на майские праздники. Вход на все мероприятия будет в эти дни бесплатным.
2 и 3 мая с полудня и до 17:00 на главной сцене будут выступать волгоградские творческие коллективы.
9 мая здесь развернут выставку военной техники и уникальных ретроавтомобилей у большого автодрома. Сделать фото на память гости смогут с 12:00 до 16:00.
В 15:00 на большой сцене стартует большой концерт — выступят ансамбль казачьей и народной песни «Золотые Купола», вокальный ансамбль «Камертон», ансамбль «Веселуха», студия танцевального спорта «Акварель» и другие.
10 мая в парке ждут самых маленьких волгоградцев и их родителей — для них подготовлена интерактивная программа, которая стартует в 14:00 в зоне детских аттракционов.
