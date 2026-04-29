Площадь Минина и Пожарского не будут перекрывать 30 апреля и 4 мая

Центр Нижнего Новгорода не будут перекрывать для автомобилистов 30 апреля и 4 мая. Ранее это планировали сделать для репетиии парада Победы к 9 мая, но его отменили. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения планировали ввести на площади Минина и Пожарского, улицах Ульянова, Минина, Георгиевском съезде и по Верхневолжской набережной. Однако в этом году от идеи проведения парада Победы отказались с учетом мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» уже традиционно пройдет в онлайн-форматах. (0+).
