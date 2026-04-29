42 водителя попались на нетрезвой езде на воронежских дорогах в последние выходные апреля

В регионе прошли «сплошные проверки».

Источник: Комсомольская правда

25 и 26 апреля в Воронежской области состоялось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

За два дня автоинспекторы в рамках «сплошных проверок» зафиксировали 513 нарушений правил дорожного движения. Сразу 43 водителя попались на пьяной езде, шесть автолюбителей повторно сели за руль в нетрезвом состоянии и 44 автомобилиста нарушили правила перевозки детей.

Сотрудники ГАИ призывают сообщать о грубых нарушениях ПДД, включая управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

