42 водителя попались на нетрезвой езде на воронежских дорогах в последние выходные апреля

За два дня автоинспекторы в рамках «сплошных проверок» зафиксировали 513 нарушений правил дорожного движения. Сразу 43 водителя попались на пьяной езде, шесть автолюбителей повторно сели за руль в нетрезвом состоянии и 44 автомобилиста нарушили правила перевозки детей.