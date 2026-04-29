Лучшего воспитателя 2026 года выбрали в Нижегородской области

29 апреля в Нижегородской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2026» (0+). Лучшим специалистом системы дошкольного образования признана воспитатель Березовского детского сада № 35 городского округа город Арзамас Ирина Ларина.
В этом году конкурс среди воспитателей детских садов проводился в регионе уже в девятый раз и был нацелен на реализацию задач национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами состязаний выступили министерство образования Нижегородской области и Нижегородский институт развития образования.
По информации министерства, в конкурсе приняло участие рекордное количество воспитателей региона — более 400 человек. Всего в сфере дошкольного образования в Нижегородской области работают свыше 13,7 тысячи специалистов.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков напомнил, что по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова 2026 год был объявлен в стране Годом дошкольного образования. Поэтому проведение профессионального конкурса среди воспитателей приобретает еще большее значение для повышения престижа этой профессии.
«Конкурс “Воспитатель года России” — это площадка для самых креативных и позитивных специалистов, ведь именно воспитатели дают детям первые уроки жизни, прививают главные ценности — дружбу, взаимовыручку и любовь к Родине, знакомят подрастающее поколение с российскими традициями», — рассказал Михаил Пучков.
Министр поздравил лидера регионального этапа конкурса с заслуженной победой.
«Победитель регионального этапа Ирина Павловна — настоящий профессионал, который сочетает в себе необходимую строгость, творческий подход и доброту, искреннюю любовь к детям. Уверен, Нижегородская область будет достойно представлена на всероссийском конкурсе», — сказал он.
В областном Минобре рассказали о том, как проводился региональный этап состязания. В заочной части конкурса — со 2 по 24 марта — участники представляли видеовизитки. Следом, с 25 марта по 16 апреля, проводились три очных тура: воспитатели продемонстрировали свои профессиональные навыки в общении с воспитанниками и их родителями, а также рассказали о своих уникальных методиках.
Заключительное очное состязание регионального этапа прошло на базе школы № 188 Нижнего Новгорода. В ходе «Блиц-турнира» конкурсанты продемонстрировали навыки командной работы, а в ходе «Образовательного форсажа» воспитатели решали педагогические кейсы.
«Для меня самым интересным было решать кейсы, ведь их тематика всегда разная и заставляет переживать различные ситуации. Считаю, что все ситуации — от взаимодействия с родителями до контакта с руководителем детского сада — решаемы, если у работника хватает смелости, глубины знаний и уверенности в себе. Именно эти качества также нужны и на конкурсе “Воспитатель года России”», — поделилась мнением Ирина Ларина.
В этом году на региональном этапе конкурса появилась еще одна номинация — «Приз зрительских симпатий». Эту награду также завоевала Ирина Ларина.
Финал конкурса «Воспитатель года России» состоится в сентябре и будет разделен на два тура. Первый тур включает два конкурсных испытания: «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями». Во второй тур пройдут 15 лауреатов со всей страны. Он также будет состоять из двух испытаний: «Профессиональная мастерская» и «Блиц-турнир».
