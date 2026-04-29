Пес Донбасс, спасший бойцов на СВО, стал лауреатом «лохматого Оскара»

География «лохматого Оскара» продолжает расширяться. В седьмом сезоне премии за победу боролись 68 участников из 38 регионов страны, а также из Португалии, Великобритании, Белоруссии, Приднестровья, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таиланда, Танзании и Швейцарии. Заметно выросло и число заявок от журналистов, освещающих проблемы обращения с животными на страницах своих изданий. На конкурс «Пером и сердцем» подали более 440 заявок из России и 11 зарубежных стран.