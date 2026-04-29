Пес Донбасс, спасший бойцов на СВО, стал лауреатом «лохматого Оскара»

В Зеленоградске завершилась ежегодная международная премия «Мой ласковый и нужный зверь». Заслуженные награды получили животные, совершившие героически поступки, и их хозяева, а также волонтеры и журналисты, защищающие братьев наших меньших.
География «лохматого Оскара» продолжает расширяться. В седьмом сезоне премии за победу боролись 68 участников из 38 регионов страны, а также из Португалии, Великобритании, Белоруссии, Приднестровья, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таиланда, Танзании и Швейцарии. Заметно выросло и число заявок от журналистов, освещающих проблемы обращения с животными на страницах своих изданий. На конкурс «Пером и сердцем» подали более 440 заявок из России и 11 зарубежных стран.
Выбрать победителя было непросто, а среди членов жюри разгорелись нешуточные споры. Но выбор был сделан. Безоговорочным лидером в номинации «Братья наши» стал пес Донбасс, закрывший собой шестерых бойцов в зоне специальной военной операции во время атаки дрона-камикадзе. К сожалению, премию он получил посмертно.
Хозяин героической собаки Евгений Чемезов с 2023 года выполнял боевые задачи в районе населенного пункта Кременная. Тогда с бойцами уже жил прикормленный щенок, которому дали кличку Донбасс. Выяснилось, что у пса очень чуткий слух — он мог заблаговременно предупредить о надвигающейся ракетной опасности. За это получал заслуженный паек — четыре банки тушенки.
После очередной стычки с врагом бойцы устроили привал и отдыхали в палатке. В 3:50 к ним подлетел дрон. Донбасс выпрыгнул ему навстречу и уберег военных от смерти ценой собственной жизни. Пса-героя похоронили со всеми почестями и посвятили ему трогательные слова: «Бессмертен подвиг отдавших жизни за Отчизну. Любимый Доба, всегда останешься в наших сердцах!».
В честь собаки установили памятник в Иркутской области, а Евгению подарили нового щенка — точную копию погибшего Донбасса. Четвероногого друга военнослужащий не взял с собой в зону СВО, оставив дома. А 30 мая 2025 года Евгений трагически погиб. На калининградской премии награду получила его супруга Анастасия Чемезова.
Первое место в номинации «Во благо других» заняла хаски Ите из Калининграда. Собака работает психологом и канистерапевтом. Вместе со своей хозяйкой Еленой Сальниковой она помогает людям восстанавливаться после инсульта, а также участвует в процессе реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны СВО.
Кубок «Народный герой» достался лабрадору Дарку, который находится на службе в МЧС Республики Беларусь. Пес неоднократно спасал людей из-под обломков после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.
Первого человека хвостатый спасатель обнаружил, когда ему был всего один год. Тогда Дарк спас заплутавшего грибника, потерявшего сознание от усталости и изнеможения в лесу. Мужчину удалось спасти.
На конкурс подали 440 заявок из России и зарубежных стран. Фото: Денис Гонтарь.
В номинации «В ответе за тех…» награждали людей, которые посвятили свою жизнь защите животных. Первое место разделили сразу два участника. Одна из них — сельский ветеринар из Кемеровской области Татьяна Городкова. За 40 лет своего трудового стажа она спасла тысячи коров, лошадей, кошек и собак.
— Самое сложное в работе ветеринара — это отелы коров. Часто меня будили среди ночи и просили помочь появиться на свет теленку. Никогда не отказывала. Я люблю свою работу, — рассказала на премии Татьяна Васильевна.
Вторым победителем в номинации стал волонтерский отряд «Щенячий патруль» из Казани. В июле 2025 года руководитель движения Светлана Ким вместе с ветеринаром Александрой Путилиной и хирургом Юлией Ольховской собрали гуманитарную помощь для животных и отправились в Донецкую область.
Они пробыли там 48 часов, практически половина этого времени ушла на операции и обработку ран у пострадавших от обстрелов кошек и собак. Параллельно животных стерилизовали. В общей сложности казанские волонтеры прооперировали 25 животных.
Осенью того же года инициативная группа отправилась в Луганск, где оказала помощь уже 70 хвостатым. Ветеринары работали совершенно бесплатно, используя лекарства и инструменты, которые они привезли с собой.
Особого приза полномочного представителя президента России в СЗФО удостоилась студентка из Ростова-на-Дону Екатерина Кудрина. Незрячая девушка реализовала большой медиапроект, в котором рассказывает людям с ограниченными возможностями зрения о важности собак-поводырей. К слову, на конкурс Екатерина тоже приехала вместе со своим верным хвостатым другом.
В журналистском конкурсе «Пером и сердцем» первое место также разделили два победителя, набравшие одинаковое количество баллов. Корреспондент Красноярского филиала «Комсомольской правды» Татьяна Зыкова написала репортаж о вахтовике, который нашел в тундре умирающую собаку, подобрал ее и выходил.
А корреспондент ТАСС Дарья Храмочкина подготовила материал о проекте «Животные зоны СВО», который существует в Донецке уже несколько лет. Его участниками являются волонтеры, спасшие более шести тысяч животных.
Специальный приз от АСМИ Северо-Запада из рук председателя ассоциации Александра Потехина получили сотрудники ТРК «Гомель» Наталья Валынец и Алексей Чистов за программу «Добрый вечер, Гомель», посвященную домашним питомцам.