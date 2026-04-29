Нардные приметы. Вальпургиева ночь: что нельзя делать 30 апреля 2026 года

На Руси ночь на 1 мая называлась Велесовой или Живиной ночью. Мужчины разводили костры, а девушки с метлами танцевали вокруг огня, отгоняя злых духов. Через пламя прыгали для очищения от всего дурного. Молодёжь водила хороводы и присматривала себе пару.