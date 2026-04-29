В тульском центре образования № 20 прошел «Урок цифры»

«Урок цифры» прошел в центре образования № 20 в Туле при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Занятие состоялось 28 апреля и было посвящено квантовым технологиям. Его провели заместитель министра образования Тульской области Сергей Минаев и начальник отдела разработки Центра информационных технологий Денис Панин.
Во время урока десятиклассникам объяснили принципы работы квантового компьютера и его отличия от классических систем. Также школьники узнали, какие задачи такие устройства способны решать в несколько раз быстрее современных суперкомпьютеров. Кроме того, на уроке разобрали практические направления: возможности квантовых вычислений, языки программирования, а также ключевые тренды развития ИТ и кибербезопасности.
Отдельной частью встречи стал открытый диалог с экспертами. В ходе него обсудили перспективы ИТ-отрасли, основы информационной безопасности и цифровые навыки, которые пригодятся в будущем.
«Вероятно, через 15−20 лет привычные нам устройства станут в тысячи раз мощнее, а задачи, для которых сейчас нужны огромные дата-центры, будут решаться на обычном персональном девайсе. Нынешние школьники станут свидетелями этого технологического прорыва, и, вполне возможно, именно им предстоит создавать квантовые алгоритмы будущего», — сообщил начальник отдела разработки управления информационных систем регионального центра информационных технологий Денис Панин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.