В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с авто и тремя грузовиками

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Один человек погиб, есть пострадавшие в ДТП с четырьмя автомобилями в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, в среду около 16.20 на 618-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей и одного легкового.
«В результате аварии один человек погиб, есть пострадавшие», — говорится в сообщении областной прокуратуры в канале «Макс».
Уточняется, что на месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора Дубовского района Волгоградской области Станислав Меденцов.