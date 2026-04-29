Вальпургиева ночь: что нельзя делать 30 апреля 2026 года

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ночь с 30 апреля на 1 мая известна как Вальпургиева. По народным поверьям, в это время нечистая сила обретает особую свободу, поэтому люди проводили обряды защиты: разводили костры, сжигали соломенные чучела, обходили жилища с факелами, звонили в церковные колокола.

В некоторых регионах Европы водили хороводы вокруг «майского дерева» — украшенного живого дерева или высокого столба, символизирующего весеннее обновление природы.

Считалось, что в это время лекарственные травы набирают особую целительную силу, поэтому знахари собирали их для лечения тяжёлых недугов.

На Руси ночь на 1 мая называлась Велесовой или Живиной ночью. Мужчины разводили костры, а девушки с метлами танцевали вокруг огня, отгоняя злых духов. Через пламя прыгали для очищения от всего дурного. Молодёжь водила хороводы и присматривала себе пару.

Чего следует избегать в Вальпургиеву ночь.

Согласно народным поверьям, в ночь на 1 мая рекомендуется соблюдать определённые предосторожности.

Не оставляйте уборочный инвентарь у входа в дом. Веники, швабры и метлы лучше убрать в помещение — считается, что нечистая сила может использовать их как «транспорт» для полёта на шабаш.

Воздержитесь от сирени в интерьере. Ароматный букет этих цветов, принесённый в дом, якобы способен затуманить разум домочадцев и стать приманкой для потусторонних сущностей.

Не бродите по ночам без цели. Бесцельные прогулки в темное время суток в эту особую ночь могут сделать вас уязвимым для недобрых сил.

Контролируйте свою речь. Громкая брань, проклятия и грубые слова, по поверьям, способны «приоткрыть завесу» между мирами и привлечь внимание ведьм.

Избегайте вещей с негативной энергетикой. Не надевайте и не перебирайте одежду, в которой вы испытали горе, страх или неудачу — в эту ночь такие предметы могут усилить отрицательное влияние.

Будьте вежливы с женщинами. Резкость, неуважение или грубость в адрес представительниц прекрасного пола в Вальпургиеву ночь считается особенно опасным и может навлечь беду.