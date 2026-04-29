Власти Дона отчитались о дорожном ремонте и подготовке к отопительному сезону

В регионе также началась подготовка к отопительному сезону 2026−2027. В Таганроге ремонтируют 2,7 км теплосетей и котельные. После завершения работ бесперебойное теплообеспечение получат 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов. В Новочеркасске решается проблема старой котельной в микрорайоне Хотунок, а в поселке Розет Красносулинского района заменят аварийную дымовую трубу на котельной. Эти работы должны завершить до конца июня. Кроме того, планируется ликвидировать 16 подвальных котельных: четыре в Таганроге, одну в Азове и 11 в Ростове.