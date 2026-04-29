Итальянца поразило производство моцареллы на Байкале

Итальянец Торрембини поразился производству моцареллы на Байкале.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские производители не без успеха налаживают сегодня выпуск итальянских сыров и колбас, так, в частности, на одном из предприятий на Байкале, в Иркутске, они начали изготавливать вкусную моцареллу, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

«В Иркутске не так давно я был на предприятии, которое наладило, например, выпуск моцареллы», — сказал он.

По словам главы ассоциации, «ребята ездили для этого специально в Италию, приобрели там необходимое оборудование, и начали производить свою моцареллу».

«Я пробовал ее, она вкусная, но пока, откровенно, лишь на “четверку”. Я им говорю: не надо, в конце концов, делать итальянскую моцареллу. Назовите свой сыр “Байкарелла”, и все дела! Зачем копировать, создайте что-то свое», — добавил собеседник агентства.