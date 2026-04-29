Не стригись — согрешишь! Кузьма Огородник: что нельзя делать 1 мая 2026 года

Согласно народным поверьям, святой Кузьма покровительствует земледельцам, и всё посаженное в огороде в этот день будет находиться под защитой от заморозков, засухи и непогоды. В этот день традиционно высаживали морковь и свёклу, причём работать на огороде дозволялось только женщинам. Считалось, что мужской труд в этот день бесполезен — посаженное мужчинами не взойдёт или не даст урожая.