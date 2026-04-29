Не стригись — согрешишь! Кузьма Огородник: что нельзя делать 1 мая 2026 года

Православные верующие 1 мая чтут память святителя Космы, епископа Халкидонского, и других угодников Божьих. В народной традиции эта дата известна как Кузьма Огородник. Ещё в дохристианскую эпоху на этот день приходился праздник в честь богини Живы.
Что нужно делать 1 мая 2026 года.
Согласно народным поверьям, святой Кузьма покровительствует земледельцам, и всё посаженное в огороде в этот день будет находиться под защитой от заморозков, засухи и непогоды. В этот день традиционно высаживали морковь и свёклу, причём работать на огороде дозволялось только женщинам. Считалось, что мужской труд в этот день бесполезен — посаженное мужчинами не взойдёт или не даст урожая.
Морковь и свёкла были важнейшими продуктами питания для крестьян на протяжении всего года, особенно в случае неурожая других культур. Перед посевом семена обязательно освящали и замачивали в родниковой воде, совершая эти действия втайне от посторонних — иначе хорошего урожая не жди.
Если 1 мая шёл дождь, люди не прятались от него — считалось, что дождевая вода в этот день обладает чудодейственной силой и способствует росту и укреплению волос.
Что запрещено делать 1 мая 2026 года.
Рекомендуется воздержаться от домашних дел и уборки — эти занятия лучше отложить.
Мужчинам категорически запрещено работать на огороде.
Нежелательны шумные гулянья и азартные игры.
Нельзя стричься или кардинально менять внешность — это может привести к нежелательным переменам в судьбе.
Запрещено спать днём — иначе можно упустить своё счастье и благоприятные возможности.
Приметы 1 мая 2026 года.
Жаркая погода на Кузьму предвещает холодную вторую половину мая.
Прохлада 1 мая — к тёплому маю.
Зацвела рябина — жди устойчивого тепла.
Зацвела черёмуха — к похолоданию.
На черёмухе появились листья — время сажать картофель.
Дождь 1 мая — к засушливому лету и хорошему урожаю ржи.
Кукушка закуковала — наступают тёплые дни, пора сеять лён.
Кукушка летает по деревне — к пожару.