Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде экс‑сотрудница фонда капремонта получила 4,5 года колонии за коммерческий подкуп

За быструю проверку документов женщина получила более 1 млн рублей от представителей трёх организаций.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде бывшая заместитель начальника проектного отдела регионального фонда капитального ремонта признана виновной в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду, 29 апреля.

Суд установил, что в период с 2021 по 2024 год женщина получила более 1 млн рублей от представителя трёх юридических лиц. Деньги передавались за ускорение процедур документальной проверки проектной документации. Экс-сотрудницу фонда приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 080 000 рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно‑распорядительными полномочиями в сфере строительства и архитектуры, в течение двух лет.

В январе сообщалось, что в СК допустили новые уголовные дела вокруг Фонда капремонта Калининградской области.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше