В Калининграде экс‑сотрудница фонда капремонта получила 4,5 года колонии за коммерческий подкуп

Суд установил, что в период с 2021 по 2024 год женщина получила более 1 млн рублей от представителя трёх юридических лиц. Деньги передавались за ускорение процедур документальной проверки проектной документации. Экс-сотрудницу фонда приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 080 000 рублей. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно‑распорядительными полномочиями в сфере строительства и архитектуры, в течение двух лет.