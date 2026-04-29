На Сельме построили новую платформу для «Ласточек» светлогорского направления

В Калининграде на Сельме появилась новая железнодорожная платформа для светлогорского направления. Объект построили вдоль улицы Рыбников — между станциями улица Генерала Челнокова (бывшая Сельма) и Чкаловск-Западный.
Платформа находится примерно в 800 метрах от станции на улице Генерала Челнокова и в 3,2 км от Чкаловска-Западного. Она расположена в районе круговой развязки улиц Челнокова и Елизаветинской.
Новая остановка визуально отличается от тех, что построили в Зеленоградске и Пионерском. В частности, навес здесь предусмотрен только в центральной части — у павильона, а не вдоль всей платформы.
Обустроены два выхода, есть пандусы для маломобильных пассажиров. Объект сделали достаточно быстро по сравнению с платформами на взморье.
Железнодорожники пока осторожно говорят о сроках запуска. Сейчас завершается обустройство и оформление документов, однако есть вероятность, что остановка не заработает в текущем курортном сезоне.
Визуально платформа выглядит современной и удобной для посадки в «Ласточки», но есть и спорные решения. Один из выходов расположен напротив пешеходного перехода через улицу Челнокова, к нему ведёт путь через парковку. Чтобы попасть к зебре, пассажирам придётся делать крюк, обходя стоянку.
Как показывает практика, люди могут сокращать путь, что создаёт риски. Похожая ситуация уже наблюдается неподалёку: там пешеходы игнорируют ограждение и идут по опасному склону, обходя всего 4 метра забора.
По соседству с этой платформой в будущем появится новая парковка.