На Сельме построили новую платформу для «Ласточек» светлогорского направления

Сроки её открытия пока не называют.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на Сельме появилась новая железнодорожная платформа для светлогорского направления. Объект построили вдоль улицы Рыбников — между станциями улица Генерала Челнокова (бывшая Сельма) и Чкаловск-Западный.

Платформа находится примерно в 800 метрах от станции на улице Генерала Челнокова и в 3,2 км от Чкаловска-Западного. Она расположена в районе круговой развязки улиц Челнокова и Елизаветинской.

Новая остановка визуально отличается от тех, что построили в Зеленоградске и Пионерском. В частности, навес здесь предусмотрен только в центральной части — у павильона, а не вдоль всей платформы.

Обустроены два выхода, есть пандусы для маломобильных пассажиров. Объект сделали достаточно быстро по сравнению с платформами на взморье.

Железнодорожники пока осторожно говорят о сроках запуска. Сейчас завершается обустройство и оформление документов, однако есть вероятность, что остановка не заработает в текущем курортном сезоне.

Визуально платформа выглядит современной и удобной для посадки в «Ласточки», но есть и спорные решения. Один из выходов расположен напротив пешеходного перехода через улицу Челнокова, к нему ведёт путь через парковку. Чтобы попасть к зебре, пассажирам придётся делать крюк, обходя стоянку.

Как показывает практика, люди могут сокращать путь, что создаёт риски. Похожая ситуация уже наблюдается неподалёку: там пешеходы игнорируют ограждение и идут по опасному склону, обходя всего 4 метра забора.

По соседству с этой платформой в будущем появится новая парковка.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше