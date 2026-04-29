В селе Загородный Башкирии построят новую спортивно-игровую площадку

Новую спортивно-игровую площадку построят в селе Загородный Республики Башкортостан. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрация Стерлитамакского района.
Площадку разместят на улице Садовой, где уже начались подготовительные работы. Сейчас специалисты выполняют земляные работы: выравнивают участок и готовят основание, на которое в дальнейшем установят оборудование. Чтобы объект можно было полноценно использовать, параллельно осуществляется прокладка необходимых инженерных сетей. Отмечается, что на время строительства территорию оградят — это позволит обеспечить безопасность жителей и работников.
После завершения работ у жителей Загородного появится современное и функциональное место для отдыха, занятий спортом и проведения досуга. Проект станет еще одним шагом к улучшению качества жизни в селе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.