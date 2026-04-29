Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области показали пути объезда пробок на М-4 на майские праздники

На майские праздники в Ростовской области прогнозируют пробки на трассе М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В преддверии майских праздников министерство транспорта Ростовской области предупредило водителей о вероятном росте транспортной нагрузки на федеральной трассе М-4 «Дон». Чтобы помочь автомобилистам избежать многочасовых пробок, ведомство опубликовало схемы альтернативных маршрутов, позволяющих объехать наиболее загруженные отрезки магистрали.

Один из предлагаемых путей позволяет миновать затор на промежутке с 938-го по 961-й километр. Для этого необходимо покинуть основную дорогу в районе Каменска-Шахтинского и двигаться через города Гуково и Зверево, однако такой крюк увеличит общий путь на 56 километров.

Водителям, которые хотят миновать сложный участок с 984-го по 1001-й километр, советуют свернуть у Донлесхоза в направлении Новошахтинска. Возвращение на М-4 «Дон» в этом случае произойдет уже ближе к городу Шахты, а перепробег составит 30 километров.

Если же возникла необходимость объехать отрезок с 1001-го по 1038-й километр, региональный Минтранс рекомендует держать путь через Коммунарское сельское поселение до Новочеркасска. Выехать обратно на федеральную трассу можно будет в районе Красного Колоса. Эта альтернатива удлиняет маршрут всего на два километра, однако других вариантов для этого участка не существует.

Кроме того, для преодоления протяженного участка с 965-го по 1001-й километр разработан еще один маршрут. Свернув после поворота на Зверево, нужно следовать на Владимировскую и далее до Краснолучского сельского поселения, откуда в объезд Шахт уже можно будет выехать на М-4 «Дон». Этот путь длиннее основного на 28 километров и также является безальтернативным.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.