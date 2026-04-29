В Ростовской области показали пути объезда пробок на М-4 на майские праздники

В преддверии майских праздников министерство транспорта Ростовской области предупредило водителей о вероятном росте транспортной нагрузки на федеральной трассе М-4 «Дон». Чтобы помочь автомобилистам избежать многочасовых пробок, ведомство опубликовало схемы альтернативных маршрутов, позволяющих объехать наиболее загруженные отрезки магистрали.
Один из предлагаемых путей позволяет миновать затор на промежутке с 938-го по 961-й километр. Для этого необходимо покинуть основную дорогу в районе Каменска-Шахтинского и двигаться через города Гуково и Зверево, однако такой крюк увеличит общий путь на 56 километров.
Водителям, которые хотят миновать сложный участок с 984-го по 1001-й километр, советуют свернуть у Донлесхоза в направлении Новошахтинска. Возвращение на М-4 «Дон» в этом случае произойдет уже ближе к городу Шахты, а перепробег составит 30 километров.
Если же возникла необходимость объехать отрезок с 1001-го по 1038-й километр, региональный Минтранс рекомендует держать путь через Коммунарское сельское поселение до Новочеркасска. Выехать обратно на федеральную трассу можно будет в районе Красного Колоса. Эта альтернатива удлиняет маршрут всего на два километра, однако других вариантов для этого участка не существует.
Кроме того, для преодоления протяженного участка с 965-го по 1001-й километр разработан еще один маршрут. Свернув после поворота на Зверево, нужно следовать на Владимировскую и далее до Краснолучского сельского поселения, откуда в объезд Шахт уже можно будет выехать на М-4 «Дон». Этот путь длиннее основного на 28 километров и также является безальтернативным.
