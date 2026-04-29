Апрельские заморозки не навредят сельскому хозяйству, считают в Госдуме

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Апрельские заморозки не нанесут серьезного вреда сельскому хозяйству в России благодаря селекции, считает депутат Госдумы Максим Иванов.
«Селекция не стоит на месте, и все высаживаемые культуры адаптированы к перепадам температур в условиях рискованного земледелия», — объяснил депутат «Ленте.ру».
По его словам, напротив, погода благоволит аграриям. Иванов выразил уверенность в том, что обилие осадков поможет превзойти рекорды по сбору урожая в этом году.
Ранее циклон с Баренцева моря принес дожди и мокрый снег в европейскую часть России. На юге России также наблюдались заморозки. В Москве в конце апреля выпал снег.
В Минсельхозе РФ заверили, что погодные условия, которые сложились в ряде российских регионов, не окажут существенного влияния на посевы, поскольку самые подверженные заморозкам культуры еще не посеяны, а плодовые деревья не цветут.