В Калининграде 76-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за фиктивную постановку на учет более 30 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Как выяснили правоохранители, с сентября 2025 по февраль 2026 года мужчина фиктивно прописал у себя мигрантов из стран ближнего зарубежья. Фактически жилплощадь они, впрочем, не занимали.
Сам нарушитель заявил полиции, что денег с приезжих за регистрацию вообще не брал.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны.