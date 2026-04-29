«Дормострой» ушел из Тамбова на фоне банкротства и претензий в полмиллиарда

Изначально истцом по делу выступает индивидуальный предприниматель Сусанна Акопян из Ивановской области, подавшая заявление 6 мая 2025 года о признании ООО «Дормострой» несостоятельным и и взыскании с него 7,2 млн руб. Это заявление было возвращено судом, после чего дело инициировало ростовское ООО «Дельта». Сейчас к кредиторам присоеденились энергетики, строительные компании, банки и прочие. Их суммы требований варьируются от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. 30 марта этого года в деле ввели процедуру наблюдения, временным управляющим утверждена Ирина Ткаченко. Следующее заседание состоится 9 июня.