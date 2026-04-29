Никто не отозвался строить корпус школы под Курском почти за 1 млрд рублей

В сентябре контракт на строительство корпуса за 882,6 млн руб. выиграло московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог». Завершить работы компания должна была до 1 декабря 2027 года, однако уже в январе 2026 года региональные власти заявили о срыве обязательств. В конце месяца контракт был расторгнут в одностороннем порядке. По данным госзакупок, подрядчик получил 7,1 млн руб., но к работам так и не приступил.