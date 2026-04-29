Калининградец ранил ножом подругу во время ссоры

44-летний житель Калининграда во время ссоры ранил сожительницу ножом и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Выяснилось, что парочка поругалась во время хмельного застолья. Хозяин схватил нож и вонзил его в живот возлюбленной. Осознав, что натворил, вызвал скорую помощь. Женщину спасают врачи, а агрессор задержан.
Мужчине грозит до 10 лет колонии.
Узнать больше по теме
