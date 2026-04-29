Из Ульяновской области в Армению отправили 3,4 тонны рыбы

Специалисты отправили 3,4 тонны рыбы в Армению из Ульяновской области в 2026 году при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.
Поставки включали мороженую, сушеную и вяленую продукцию. При этом в аналогичный период прошлого года экспортных отгрузок в Армению не осуществлялось. Как уточнили в ведомстве, рыба соответствовала требованиям страны‑покупателя, а ее качество и безопасность подтвердили протоколы лабораторных испытаний аккредитованных организаций.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.