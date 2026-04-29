В Новосибирске умер глава карантинного отдела управления ветеринарии Сергей Тур

В Новосибирской области ушел из жизни один из руководителей регионального управления ветеринарии Сергей Тур. Подразделение, которое он возглавлял, занималось предотвращением заболеваний животных. Всероссийскую известность оно приобрело после скандала с массовым забоем скота у местных жителей и фермеров из-за эпидемии пастереллеза — это вызвало большой общественный резонанс. Причина смерти Сергея Тура пока официально не установлена. По словам его супруги, у чиновника остановилось сердце, когда он был на больничном, «это напрямую связано с его работой».