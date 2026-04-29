Низководный мост в Гагинском районе освободился от воды за сутки

Низководный мост в селе Соболево в Гагинском районе освободился от воды за сутки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России Нижегородской области.
Также из-под воды вышел участок дороги Работки — Порецкое в Сеченовском округе.
Всего в регионе затоплен 61 приусадебный участок, 9 низководных мостов и пять участков автодорог. В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трещины заметили нижегородцы на склоне у набережной Федоровского.
