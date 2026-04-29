В Лысьве скончалась заслуженная артистка России

29 апреля ушла из жизни Наталья Миронова, актриса Лысьвенского театра драмы им. А. Савина и заслуженная артистка России. Как сообщается на сайте театра, все спектакли, где она играла, отменены до конца сезона. Наталья Миронова родилась в Лысьве 15 сентября 1970 года. Ее отец — актер лысьвенского театра и заслуженный артист РФ Александр Миронов. Наталья Миронова окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего играла в театрах Брянска, Владимира и Советска (Калининградская область). После возвращения на родину она стала одной из ведущих актрис Лысьвенского театра драмы, где сыграла более 50 ролей. В 2016 году госпоже Мироновой было присвоено звание заслуженной артистки РФ. В 2025 году она отмечена благодарностью правительства Пермского края.