В ближайшие три года доля «умных» новостроек в Ростове достигнет 5%

По данным компании, большая часть ЖК в мегаполисе уже использует «умные технологии»: мобильные приложения для открытия калитки, видеодомофоны в смартфоне, датчики протечки и управление светом через «умную колонку». «Но для девелопера и УК все это лишь “маркетинговый шум” и чистый расход. Это не делает дома “умными” с точки зрения экономики. Настоящий умный дом имеет систему, где инженерные узлы “разговаривают” друг с другом и с “электронным мозгом”, который моментально видит любое отклонение, формирует корректирующие действия и ставит задачи персоналу. Таких жилых объектов в Ростове-на-Дону еще нет», — уверен господин Крицкий.