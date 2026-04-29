В Подмосковье открыли еще 7 центров телемедицины

Еще семь центров телемедицины открыли на базе медучреждений Московской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Еще семь центров телемедицинских консультаций заработали на базе наших больниц и поликлиник: теперь подразделения функционируют в Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской, Балашихинской и Красногорской больницах, а также в Котельниковской поликлинике», — написал Максим Забелин в своем канале в мессенджере «МАКС».
В центрах телемедицины будут помогать закрывать больничные листы, расшифровывать результаты анализов и исследований, продлевать электронные рецепты на льготные лекарства, выдавать направления на плановые обследования, а также консультировать пациентов по итогам лечения или диспансеризации. Ранее такие центры уже открылись в Мытищах, Люберцах и Пушкине. Отмечается, что с начала года врачи этих учреждений провели более 8,4 тыс. консультаций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.