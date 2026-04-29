В Подмосковье открыли еще 7 центров телемедицины

В центрах телемедицины будут помогать закрывать больничные листы, расшифровывать результаты анализов и исследований, продлевать электронные рецепты на льготные лекарства, выдавать направления на плановые обследования, а также консультировать пациентов по итогам лечения или диспансеризации. Ранее такие центры уже открылись в Мытищах, Люберцах и Пушкине. Отмечается, что с начала года врачи этих учреждений провели более 8,4 тыс. консультаций.