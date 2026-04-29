Чемпионка Киселёва и телеведущий Арнальди выступили на марафоне Знание. Первые

«Раньше я думал, что Россия — это икра и пельмени. Но потом выяснилось, что даже пельменей здесь огромное разнообразие! Помню первое знакомство с русскими блюдами — это было под Новый год, в небольшой квартире друзей стол ломился от угощений. Когда принесли холодец, оказалось, что к нему полагается приправа — хрен. Это было трудно есть! Потом оказалось, что у вас есть баня, где после жары и пара тебя кидают в снег — шок там, шок сям! В России приветствуются яркие контрасты, яркие эмоции. Я все это полюбил и потому я до сих пор здесь. Россия — самая большая и самая многогранная страна на планете, и кухня ее настолько же многогранна», — поделился впечатлениями телеведущий.