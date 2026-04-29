Чемпионка Киселёва и телеведущий Арнальди выступили на марафоне Знание. Первые

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая, руководитель Русского театра на воде и Центра по синхронному плаванию, депутат Московской городской Думы, член партии «Единая Россия» Мария Киселёва и ведущий программы «Поедем, поедим!» (12+) на НТВ Федерико Арнальди 29 апреля встретились с участниками марафона Знание. Первые. Открытые диалоги проходили в Нижнем Новгороде.
Лекторы рассказали ребятам, как любовь к России, стремление узнавать новое и совершенствоваться помогли им достичь профессионального мастерства. Марафон Общества «Знание» приурочен к Году единства народов России, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
В своей лекции на тему «Спортивная гордость великой державы» Мария Киселёва сделала акцент на том, что настоящие спортсмены добиваются выдающихся результатов не из корысти, а следуя приоритету — становиться лучшими и защищать честь страны. Она отметила, что никакие другие соображения здесь не работают.
«Когда ты входишь в состав сборной России и впервые приезжаешь на международный старт, то ощущаешь огромный груз ответственности на своих плечах. Но я не знаю ни одного человека, кто захотел бы передать этот груз кому-то другому. Олимпиада — самый главный старт для всех спортсменов. Попасть на олимпийский пьедестал — самая высокая мечта», — поделилась Мария Киселёва.
Чемпионка рассказала, как 30 лет назад молодежная команда российских синхронисток училась преодолевать соблазны и не растрачивать энергию, необходимую для успешного выступления, на посторонние вещи. Наработав умение сосредоточиться на результате, девушки уже в 2000 году завоевали две золотые медали на Олимпиаде в Сиднее.
«Ответственность была настолько велика, что права на ошибку просто не было. Мы выиграли первую золотую медаль нашей страны в синхронном плавании. Помню это ощущение: стоим на пьедестале, играет гимн — и по коже бегут мурашки. Это было чувство абсолютного счастья!» — рассказала Мария Киселёва.
Чемпионка подчеркнула, что спорт закладывает много качеств, которые помогают развиваться и двигаться в любой сфере. Это сила воли, умение держать удар, концентрироваться и много работать.
«Конечно, необязательно всем стремиться в спорт высоких достижений. Для многих спорт является возможностью стать крепче, сильнее. Кроме спорта высоких достижений, есть спорт массовый, спорт детский. Важно помнить: только когда ты любишь свое дело, когда ты готов учиться и трудиться каждый день, ты будешь повышать свои профессиональные качества и двигаться вперед», — обратилась к молодежи олимпийская чемпионка.
Мария Киселёва говорила и о том, что чувство команды придает силы спортсменам. «Нас 8 человек — и мы все объединены одной задачей, одной мечтой. Мы в унисон дышим, в унисон думаем, но ответственность лежит на всех — и за себя, и за товарища. И это очень сильно помогает. Команда — это силища, с командой можно сделать все!» — подчеркнула Мария Киселёва.
Российских спортсменов также очень вдохновляет поддержка всей страны. Они гордятся, что даже Президент России узнает об их успехах. Так, в июле 2025 года Владимир Путин лично поздравил коллег Марии Киселёвой — синхронистов Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву — за победу на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, в соревнованиях в технической программе микст-дуэтов, отметил их «высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм».
Ведущие задали олимпийской чемпионке вопросы о том, как она попала на телевидение и даже в кино, где сыграла одну из ролей в сериале «Идиот» по одноименному роману Достоевского. Мария перечислила все ступени профессионального роста, начиная с факультета журналистики МГУ. Затем была работа спортивным журналистом, комментатором — и только потом упорная и харизматичная спортсменка стала ведущей популярной передачи «Слабое звено». Кино появилось в жизни Марии, когда режиссер Владимир Бортко увидел телепередачу и решил, что Варвара Ардалионовна должна быть именно такой. И в каждой своей ипостаси Мария добивалась успеха, преодолевая немалые трудности. По ее словам, помогало искреннее желание делать свою работу хорошо и не подвести команду.
«Любить свое дело, свою страну, защищать ее честь — это не пустые слова. Это гораздо сильнее других мотивационных историй. Понимание, что за тобой великая страна, помогает двигаться в любом направлении. По-другому просто невозможно! Желаю всем участникам сегодняшней встречи верить в себя и быть самым сильным звеном!» — завершила выступление оптимистичным напутствием Мария Киселёва.
Телеведущий другой популярной программы НТВ «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди говорил с ребятами о разнообразии кулинарных традиций необъятной России, ее познании через призму кухни и людей. За 9 лет, прожитых в стране, он прекрасно выучил русский язык и в своей речи использовал немало ярких образных сравнений, крылатых фраз. Признался, что полюбил гречку и готовит ее даже чаще, чем привычную для итальянцев пасту — при этом заправляя оливковым маслом.
«Раньше я думал, что Россия — это икра и пельмени. Но потом выяснилось, что даже пельменей здесь огромное разнообразие! Помню первое знакомство с русскими блюдами — это было под Новый год, в небольшой квартире друзей стол ломился от угощений. Когда принесли холодец, оказалось, что к нему полагается приправа — хрен. Это было трудно есть! Потом оказалось, что у вас есть баня, где после жары и пара тебя кидают в снег — шок там, шок сям! В России приветствуются яркие контрасты, яркие эмоции. Я все это полюбил и потому я до сих пор здесь. Россия — самая большая и самая многогранная страна на планете, и кухня ее настолько же многогранна», — поделился впечатлениями телеведущий.
Федерико Арнальди также рассказал ребятам о путешествиях в разные регионы страны. «Невероятная Калмыкия, где из-под земли бьют розовые источники, расстилаются поля тюльпанов. Чукотка, где я видел китов и северное сияние. Мурманск — вся почва как лунный пейзаж, покрытый мхом, и море с касатками недалеко от берега. В Ярославской области запомнился город Рыбинск — там сохранили облик дореволюционной России, все вывески художники нарисовали вручную. В каждом регионе есть что-то уникальное!» — заключил Федерико.
В выступлении нашлось место и сравнительному языкознанию: телеведущий по просьбам слушателей подобрал итальянские аналоги к известным русским поговоркам и научил аудиторию приветствию и прощанию на итальянском — для этого в солнечной Италии используют одно и то же слово «чао».
Напомним, что Марафон Знание. Первые проходит с 28 по 30 апреля и охватывает 10 городов во всех федеральных округах страны. В первый день к марафону присоединились Москва, Барнаул, Махачкала, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Тверь, Якутск и Донецкая Народная Республика. Во второй день программа продолжится в Москве и Нижнем Новгороде, в третий — в Москве, Нижнем Новгороде и Астрахани. Главная площадка марафона — Центральный выставочный зал «Манеж» в столице.
