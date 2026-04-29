В Ростове на дороге водители машин устроили массовую драку

Полиция Ростова разыскивает участников массовой драки, которая произошла прямо на проезжей части. Инцидент заинтересовал правоохранителей после того, как запись потасовки распространилась в сети.
В донском главке МВД сообщили, что внимание сотрудников при мониторинге интернет-пространства привлекла публикация с кадрами конфликта, случившегося в Советском районе города. Сейчас ведется проверка.
Личности всех, кто участвовал в столкновении, пока устанавливаются. Параллельно стражи порядка выясняют детали и причины случившегося, чтобы восстановить полную картину события на дороге.
