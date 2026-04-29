Минтруд предложил сократить срок перераспределения квот на мигрантов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минтруд предложил сократить с шести до трех месяцев срок перераспределения квот на иностранных сотрудников в компаниях, которые вовремя не оформили необходимые документы на мигранта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проект приказа министерства размещен на сайте нормативных правовых актов.
«В проекте приказа предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок, по истечении которого регионы могут перераспределить квоту, если работодатель не оформил разрешительные документы на иностранного сотрудника», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что такие квоты выделяются только организациям, которые испытывают реальный дефицит кадров и не могут найти местных специалистов.
По словам замминистра туда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина, мера поможет оперативно перераспределять квоты между работодателями и закрывать потребности организаций в сотрудниках без увеличения общего объема квот.
«Регионы смогут более гибко и оперативно реагировать на изменения рынка труда», — добавил замминистра.
Утвержденная квота на 2026 год составляет 278,9 тысячи разрешений — это менее 0,4% от всех работающих граждан в стране. Часть квоты пойдет на продление документов тем, кто уже трудится в России, а не только на новых сотрудников.