Из Самары хотят запустить прямые рейсы в Самарканд

Между Самарой и Самаркандом заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Документ во время бизнес-миссии в Узбекистан подписали замглавы Самары Юлия Ашуркова и хоким Самарканда Фазлиддин Умаров.
«Благодаря подписанному соглашению мы сможем познакомить жителей Самарканда с самобытной культурой Поволжья, а гости из Самары смогут открыть для себя сокровища древнего Узбекистана», — сказал глава Самары Иван Носков.
В рамках соглашения мэрия Самары хочет инициировать запуск прямых рейсов в Самарканд. Кроме того, города будут участвовать в совместных ярмарках, мероприятиях, синхронизируют работу туристических информационных центров и наладят партнерские связи между турфирмами.