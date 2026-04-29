Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Самары хотят запустить прямые рейсы в Самарканд

Самара и Самарканд будут сотрудничать в сфере туризма.

Источник: Комсомольская правда

Между Самарой и Самаркандом заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Документ во время бизнес-миссии в Узбекистан подписали замглавы Самары Юлия Ашуркова и хоким Самарканда Фазлиддин Умаров.

«Благодаря подписанному соглашению мы сможем познакомить жителей Самарканда с самобытной культурой Поволжья, а гости из Самары смогут открыть для себя сокровища древнего Узбекистана», — сказал глава Самары Иван Носков.

В рамках соглашения мэрия Самары хочет инициировать запуск прямых рейсов в Самарканд. Кроме того, города будут участвовать в совместных ярмарках, мероприятиях, синхронизируют работу туристических информационных центров и наладят партнерские связи между турфирмами.