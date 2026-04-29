Нижегородская канатная дорога и волонтеры Победы проведут памятные акции ко Дню Победы

В День Победы пассажиры Нижегородской канатной дороги смогут увидеть и услышать истории ветеранов Нижнего Новгорода. Видеоролики (0+) созданы в рамках проекта нижегородских волонтеров «Победители. Дорогами памяти» (0+), рассказанные самими героями Великой Отечественной войны. Они будут транслироваться в кабинках канатной дороги.
Пассажиры познакомятся с историями ветеранов Евгения Макарова, Владимира Жмодикова, Георгия Попова, Исаака Ясиновского, Александра Кондратьева, Степана Корнилина, Николая Рудых, Василия Кузнецова, Вазгена Оганесяна и Николая Шишкина.
«Для нас важно, чтобы память о подвиге ветеранов стала частью живого городского пространства. Совместно с канатной дорогой мы запускаем особую акцию, благодаря которой видеоролики о нижегородских ветеранах, созданные в рамках проекта “Победители. Дорогами памяти”, в День Победы увидят десятки тысяч нижегородцев и гостей города. Это возможность в буквальном смысле соединить берега и поколения и напомнить каждому, что история Победы — рядом с нами, в рассказах этих героев», — отметила руководитель движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.
Тема памяти подвига ветеранов найдет продолжение и в других мероприятиях, которые пройдут на канатной дороге на станции «Нижегородская» в преддверии Дня Победы.
5 мая с 15:00 до 18:00 все желающие смогут принять участие в акции «Красная гвоздика» (0+) и поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Собранные средства направят на медицинскую помощь, реабилитацию ветеранов, а также на приобретение слуховых аппаратов, протезов и других средств, улучшающих качество жизни.
7 мая с 10:00 на станции будут раздавать георгиевские ленточки (0+). До 12:00 их можно будет получить у волонтеров, позже — на кассах.