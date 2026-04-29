Вода уходит из-под ног? В Ростове хотят построить сотни км ливневых сетей

Уже десятый год на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской донской столицы висит траурный венок. Скромный букетик полевых цветов, опалённый солнцем. Здесь 30 июня 2016 года в разгар бушующего ливня захлебнулась 14-летняя школьница, которую затянул под машину мощный поток воды. Оказавшиеся рядом люди попытались спасти девочку, но, когда её достали, она уже не дышала. В тот же день из-за непогоды четырёх человек госпитализировали. В городе про­изо­шло 38 ДТП, были повреждены 24 автомобиля, повалено 18 деревьев, случилось восемь порывов ЛЭП, от электроснабжения отключили 85 домов. 11 человек тогда обратились за помощью в больницы. А у одного жилого дома обрушилась стена.