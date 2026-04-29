Бастрыкин заинтересовался делом о не расселении жителей Воронежа из двух аварийных домов

Региональный Следком возбудил уголовное дело.

В соцсетях появилось обращение жителей Воронежа к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает телеграм-канал федерального ведомства.

По словам горожан, в декабре прошлого года два многоквартирных дома должны были расселить в рамках программы комплексного развития территорий, но этого до сих пор так и не произошло. Кроме того, воронежцам предлагается отдаленный район без надлежащей транспортной инфраструктуры, с чем они не согласны. А все обращения в надзорные и правоохранительные органы не принесли результатов.

Воронежский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Тем временем, Александр Бастрыкин поручил воронежскому коллеге Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам обращения.