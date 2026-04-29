Фасад старинного дома в центре Советска украсят гравием. Здание располагается на улице Школьной, 9. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
«Для того, чтобы воссоздать аутентичную зернистую фактуру, мы применили мелкий гравий. Каждый камешек вручную монтируем на штукатурке, фиксируем клеевым составом, а затем покрываем краской», — рассказали в фонде.
Над главным входом установят копию старинного барельефа с номером дома. Специалисты также восстанавливают утраченный декор с растительным орнаментом. Его установят на выступающей части фасада.
Дом на улице Школьной в Советске построили в 1884 году. Общая площадь здания — более тысячи квадратных метров. Ремонтом дома занимается ООО «Ланд-Контур» за 32,2 миллиона рублей. Специалисты приводят в порядок крышу и фасад.
Ранее сообщали, что в Советске отремонтируют три дома начала XX века за 21,6 миллиона рублей. Специалисты приведут в порядок разные конструктивы зданий на улице Космонавтов, Сплавной и Жилинском шоссе.
