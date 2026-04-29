В Ростове хотят построить сотни км ливневых сетей

В 2026 году пока не было сильных дождей. Но впереди ещё один месяц весны, целое лето и осень. Общественники, урбанисты и жители Ростова регулярно критикуют состояние городской системы ливневой канализации, называя её одной из главных инфраструктурных проблем города.
Причины потопов на дорогах неистово ищут в прошлом: это и десятилетия отсутствия надзора, и губительная точечная застройка, ставшая на пути поверхностных стоков. Грядут ли позитивные изменения или ростовчане так и будут с опасением ждать новых ливней, выяснял rostov.aif.ru.
364 км новых сетей.
Уже десятый год на пересечении проспекта Будённовского и улицы Пушкинской донской столицы висит траурный венок. Скромный букетик полевых цветов, опалённый солнцем. Здесь 30 июня 2016 года в разгар бушующего ливня захлебнулась 14-летняя школьница, которую затянул под машину мощный поток воды. Оказавшиеся рядом люди попытались спасти девочку, но, когда её достали, она уже не дышала. В тот же день из-за непогоды четырёх человек госпитализировали. В городе произошло 38 ДТП, были повреждены 24 автомобиля, повалено 18 деревьев, случилось восемь порывов ЛЭП, от электроснабжения отключили 85 домов. 11 человек тогда обратились за помощью в больницы. А у одного жилого дома обрушилась стена.
Через семь лет после этой трагедии, 28 апреля 2023 года, после сильного ливня в коллекторе на улице Тульской было обнаружено тело 81-летней учительницы английского языка Лидии Радченко. Она посвятила своей профессии более полувека. В Ростове, на фасаде здания школы № 68, где работала женщина, установили мемориальную доску в память о погибшей. По предварительной информации, женщина не заметила ливнёвку и упала туда. Поток воды сбил её с ног и унёс в коллектор. По этому факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц.
Многие считают, что все проблемы с ливнёвками в Ростове связаны с хроническим недофинансированием и отсутствием комплексной системы: сеть расширялась медленно, большинство коммуникаций стали бесхозными. Потому в сильные дожди по асфальту и разливаются целые реки.
Как рассказал на 7-ом заседании городской Думы директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов, в Ростове построят 364 км новых ливневых сетей.
Сегодня общая площадь донской столицы — 35 тыс. га, из них технологические зоны водоотведения занимают 25,9 тыс. га. Вся территория города, с учётом рельефа уже существующих ливнёвок, крупных дорог и квартальной застройки, условно поделена на 35 укрупнённых водосборных бассейнов. В конце 2024 года в Ростове утвердили Схему водоотведения (ливневой канализации) города. В результате все сведения о протяжённости дождевых сетей собрали воедино. Словом, создали законодательную базу для дальнейшего планомерного развития городского «водостока».
По данным властей, до 2036 года в городе запланировано реконструировать 97,4 км существующих, а также проложить восемь км сетей от канализационно-насосных станций.
Особое внимание власти намерены уделить решению проблемы подтоплений в Западном жилом массиве: на улицах Малиновского, Доватора, Мадояна, а также в микрорайоне Левенцовка. В ноябре 2025 года заключили контракт на выполнение работ, а уже в начале 2026-го начались подготовительные работы. Завершить проект планируют в декабре 2028 года.
В прошлом году также построили участок ливнёвки по улице 3-я Круговая (от Быкадорова до Свердловской) и теперь, по словам Дениса Водопьянова, там больше не скапливаются сточные воды во время дождей. Также выполнили переустройство участка ливневой канализации с реконструкцией дождеприёмных колодцев на улице Текучёва и переустроили трубопровод на улице Водников.
Воз сдвинулся?
В начале этого года в Ростове стартовала реконструкция ливневого бассейна № 1. Это первый крупный проект по модернизации подобных объектов за последние 30 лет. Он должен решить многолетнюю проблему подтоплений: отводить сточные воды и снижать уровень подтопления улиц, особенно в центральной и исторической частях города.
Проект разделён на пять этапов, охватывающих значительную часть городской инфраструктуры. Он включает строительство двух очистных сооружений, двух насосных станций и прокладку 80 км сетей. Общая стоимость оценивается в 73,4 млрд рублей, работы включают строительство очистных сооружений и насосных станций. Завершить работы планируется к декабрю 2028-го. Ливнёвки будут реконструировать в Советском и Железнодорожном районах Ростова.
Закономерно возникает вопрос: какая же организация всё это будет контролировать? Оказывается, сейчас идёт внедрение специализированного муниципального предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений в работу по новой схеме. Оно станет единым профильным органом в сфере водоотведения поверхностных сточных вод.
Кроме того, уже подготовлен расчёт тарифа на водоотведение поверхностных сточных вод, сформировали базу предполагаемых абонентов — 909 объектов водоотведения, их распределили по категориям.
Насколько эти меры справятся с насущной проблемой ростовчан — покажет время. Но радует хотя бы то, что чаяния жителей донской столицы услышаны, и воз не намного, но всё же сдвинулся с места.