В селе Никольском Пензенской области отремонтируют водопровод

Водопровод отремонтируют в селе Никольском Пензенской области в этом году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
В ходе реконструкции планируется заменить более 2 км водопроводных сетей. Обновление затронет участки на улицах Октябрьской, Терехина и Володарского. Ожидается, что это позволит повысить качество водоснабжения для 495 жителей села.
«Чистая, свежая вода из крана — базовый уровень комфорта, который должен быть обеспечен каждому жителю Пензенской области, независимо от того, живет он в городе или в сельской местности», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.