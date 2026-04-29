В селе Никольском Пензенской области отремонтируют водопровод

Это повысит качество жизни для почти 500 человек.

Источник: Национальные проекты России

Водопровод отремонтируют в селе Никольском Пензенской области в этом году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В ходе реконструкции планируется заменить более 2 км водопроводных сетей. Обновление затронет участки на улицах Октябрьской, Терехина и Володарского. Ожидается, что это позволит повысить качество водоснабжения для 495 жителей села.

«Чистая, свежая вода из крана — базовый уровень комфорта, который должен быть обеспечен каждому жителю Пензенской области, независимо от того, живет он в городе или в сельской местности», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Дмитрий Герасимов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.