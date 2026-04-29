Давид Мелик-Гусейнов: «Приглашение Шпилевского не было ошибкой»

По мнению экс-генерального директор ФК «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова, уволенный из клуба главный тренер Алексей Шпилевский является очень ценным специалистом.
Об отставке наставника Давид Валерьевич в интервью «Матч ТВ» сказал следующее:
— Решение принято, и оно, вероятно, коллегиальное. Если бы я принимал участие в совете директоров, у меня также были бы аргументы, возможно, более или менее сильные. Считаю, что у Алексея большое будущее. Он очень ценный специалист, у него замечательный системный штаб. Я бы не терял его из виду.
По словам бывшего руководителя «Пари НН», он не считает приглашение Шпилевского ошибкой.
— В тот момент, когда он принял команду, это не было ошибкой. Как сейчас обстоит ситуация внутри клуба, мне сложно комментировать. Я, к сожалению, не владею информацией, — резюмировал Мелик-Гусейнов.
Добавим, что за три тура до финиша «Пари НН» занимает 15-е, предпоследнее место в Российской премьер-лиге.