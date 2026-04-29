В Белгородской области при атаке на автобус погибли три человека

В Белгородской области в результате удара по пассажирскому автобусу погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, удар пришелся по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновке Шебекинского округа. Три женщины скончались на месте от полученных ранений.

Восемь пострадавших были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии: у мужчины диагностированы проникающие ранения головы, ушиб головного мозга и осколочные ранения живота и конечностей, у женщины — множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Реанимация их направила в областную клиническую больницу.

Еще четверых мужчин с осколочными ранениями конечностей и женщину с ранением грудной клетки доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Восьмому пострадавшему проводят операцию на ноге в Шебекинской центральной районной больнице.

На место выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Лоренц, следует из поста. Белгородские власти собираются проработать дополнительные меры защиты от БПЛА с подразделенями «БАРС-Белгород», «Орлан», силами самообороны вместе с Минобороны.

Вчера в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара дрона по автомобилю пострадали трое мирных жителей.

