Какой сегодня праздник: День пожарной охраны

День пожарной охраны — профессиональный праздник работников пожарной охраны в России. Дата выбрана не случайно: 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», заложивший основы профессиональной пожарной охраны. В СССР День пожарной охраны отмечали 17 апреля в память о декрете 1918 года «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». В этот день чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая людей и туша пожары. Традиционно в праздник вручают награды, присваивают внеочередные звания и отдают дань памяти погибшим при исполнении долга пожарным. В рамках празднования проводят торжественные мероприятия, экскурсии для детей в пожарные части и выставки специализированной техники. Цель праздника — выразить благодарность пожарным за их самоотверженный труд и напомнить обществу о важности соблюдения правил пожарной безопасности.