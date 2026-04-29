Какой сегодня праздник: День пожарной охраны

День пожарной охраны — профессиональный праздник работников пожарной охраны в России. Дата выбрана не случайно: 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», заложивший основы профессиональной пожарной охраны. В СССР День пожарной охраны отмечали 17 апреля в память о декрете 1918 года «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». В этот день чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая людей и туша пожары. Традиционно в праздник вручают награды, присваивают внеочередные звания и отдают дань памяти погибшим при исполнении долга пожарным. В рамках празднования проводят торжественные мероприятия, экскурсии для детей в пожарные части и выставки специализированной техники. Цель праздника — выразить благодарность пожарным за их самоотверженный труд и напомнить обществу о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
Международный день джаза учрежден ЮНЕСКО. Инициатором выступил Херби Хэнкок — известный джазовый пианист и Посол доброй воли ЮНЕСКО. Впервые Международный день джаза отпраздновали в 2012 году. Главная цель праздника — повысить осведомленность о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Джаз выбран не случайно: он возник на стыке культур (африканской и европейской) и исторически выступал за свободу и против угнетения, объединяя людей разных национальностей и социальных групп. Празднование охватывает более 190 стран.
Чебурек — кулинарное изделие в виде полукруга из пресного теста с начинкой из измельченного мяса, лука, специй и небольшого количества воды. Обжаривается во фритюре и подаётся горячим. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского çiberek, где çiy — «сырой», а börek — «пирожок». Это блюдо считается национальным в крымскотатарской кухне, также оно входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. И сегодня отмечается день чебурека — популярного блюда в русской и кавказской кухне.