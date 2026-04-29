Девушку с 30 приклеенными к телу черепахами задержали в аэропорту Бангкока

Таможенные службы международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке задержали 19-летнюю туристку из Тайваня при попытке незаконного вывоза 30 живых черепах. Девушка планировала вылететь в Тайбэй рейсом VietJet Air, прикрепив животных к телу с помощью скотча.
Поведение туристки привлекло внимание службы безопасности. Под одеждой у нее нашли индийских звездчатых черепах — вид, занесенный в список наивысшей международной защиты и пользующийся спросом на черном рынке экзотических животных.
К моменту обнаружения одна из рептилий погибла. В отношении гражданки Тайваня возбуждено уголовное дело. Изъятые черепахи переданы в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда для оказания необходимой помощи, передает The Pattaya News.
