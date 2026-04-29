Девушку с 30 приклеенными к телу черепахами задержали в аэропорту Бангкока

Таможенные службы международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке задержали 19-летнюю туристку из Тайваня при попытке незаконного вывоза 30 живых черепах. Девушка планировала вылететь в Тайбэй рейсом VietJet Air, прикрепив животных к телу с помощью скотча.

Поведение туристки привлекло внимание службы безопасности. Под одеждой у нее нашли индийских звездчатых черепах — вид, занесенный в список наивысшей международной защиты и пользующийся спросом на черном рынке экзотических животных.

К моменту обнаружения одна из рептилий погибла. В отношении гражданки Тайваня возбуждено уголовное дело. Изъятые черепахи переданы в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда для оказания необходимой помощи, передает The Pattaya News.

Ранее девушка и мужчина пытались вывезти из России более 700 шкур соболя. Они планировали доставить товар в Китай. Злоумышленников задержали в аэропорту Шереметьево. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. По решению суда их отправили в СИЗО.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
