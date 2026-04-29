В Севастополе очистили берега реки Балаклавки

Экологический субботник провели в Балаклаве при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Его участники очистили берега реки Балаклавки, сообщили в главном управлении природных ресурсов и экологии города Севастополя.
К работам 25 апреля присоединились неравнодушные жители и активная молодежь. В результате удалось расчистить два участка береговой линии общей площадью 17 тыс. кв. м и собрать 16 куб. м мусора и древесно-кустарниковой поросли, засорявших русло.
«Мы работаем над пропускной способностью рек, то есть это не только чистота и красота водных объектов, но и стратегическое значение: вода должна проходить свободно и не оказывать негативного воздействия на прилегающую территорию. Река Балаклавка находится сейчас в фокусе внимания, и по ней будут проводиться ближайшие субботники», — отметила директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.
Всего в 2026 году планируется привести в порядок более 15 прибрежных территорий вдоль рек Бельбек, Кача, Черная и Балаклавка, а также в акватории Черного моря.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.