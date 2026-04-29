Экс-сотрудница фонда капремонта в Калининграде получила 4,5 года за взятки на миллион

Женщину признали виновной в коммерческом подкупе.
В 2021—2024 годах обвиняемая получила от представителя трёх юридических лиц больше миллиона рублей. Деньги передавались за то, чтобы она ускоряла процедуры проверки проектной документации, объяснили в прокуратуре.
Суд с учётом позиции гособвинителя назначил женщине 4,5 года колонии общего режима и штраф — 1 миллион 80 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в строительстве и архитектуре. Имя фигурантки не раскрывается.
