Экс-сотрудница фонда капремонта в Калининграде получила 4,5 года за взятки на миллион

В Калининграде суд вынес приговор бывшей заместительнице начальника проектного отдела регионального фонда капитального ремонта.

Источник: KaliningradToday

Женщину признали виновной в коммерческом подкупе.

В 2021—2024 годах обвиняемая получила от представителя трёх юридических лиц больше миллиона рублей. Деньги передавались за то, чтобы она ускоряла процедуры проверки проектной документации, объяснили в прокуратуре.

Суд с учётом позиции гособвинителя назначил женщине 4,5 года колонии общего режима и штраф — 1 миллион 80 тысяч рублей. Кроме того, ей запретили два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в строительстве и архитектуре. Имя фигурантки не раскрывается.

