Начинай сначала. Всё, что построили в парке «Дружба», придётся снести

«В детстве и юношестве я очень много времени проводила в этом парке. Он был довольно старым, но крутым. Особенно запомнились две массивные лестницы, одна даже в неплохом состоянии: там можно было красивые атмосферные фото делать. Огромная зелёная территория была ничем не занята, различных ларьков немного, поэтому там гуляли с собаками, проводили время на детских площадках и аттракционах. С первого мая начинались концерты, дискотеки, спортивные турниры. На песчаном берегу летом люди загорали. Туда очень много ростовчан приезжало со всего микрорайона», — рассказывает нашей редакции жительница Северного жилого массива Елена Федотченко.