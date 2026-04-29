Власти Дона отчитались о ремонте дорог и подготовке к отопительному сезону

В регионе также началась подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов: в Таганроге ремонтируют 2,7 км теплосетей и котельные — после завершения работ бесперебойное теплообеспечение получат 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов; в Новочеркасске решается проблема старой котельной в микрорайоне Хотунок, а в посёлке Розет Красносулинского района заменят аварийную дымовую трубу на котельной (все эти работы должны завершить до конца июня); кроме того, планируется ликвидировать 16 подвальных котельных: 4 в Таганроге, 1 в Азове и 11 в Ростове.