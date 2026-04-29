Власти Дона отчитались о ремонте дорог и подготовке к отопительному сезону

На заседании правительства Ростовской области обсудили ремонт дорог, подготовку к отопительному сезону и развитие спорта, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
По словам министра транспорта Алёны Беликовой, к 1 мая выполнена большая часть запланированного ямочного ремонта: из 194 тыс. кв. м выявленных дефектов устранено 146 тыс. кв. м.
В «красной зоне» по ремонту дорог оказались шесть территорий — Каменский район, Азов, Гуково, Донецк, Ростов‑на‑Дону и Таганрог; главам этих территорий поручено представить отчёт о ходе работ к 8 мая, до 1 июня устранить дефекты по гарантийным обязательствам, а до начала декабря провести диагностику дорог.
В регионе также началась подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов: в Таганроге ремонтируют 2,7 км теплосетей и котельные — после завершения работ бесперебойное теплообеспечение получат 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов; в Новочеркасске решается проблема старой котельной в микрорайоне Хотунок, а в посёлке Розет Красносулинского района заменят аварийную дымовую трубу на котельной (все эти работы должны завершить до конца июня); кроме того, планируется ликвидировать 16 подвальных котельных: 4 в Таганроге, 1 в Азове и 11 в Ростове.
В сфере спорта поставлена задача к 2030 году добиться, чтобы физической культурой занимались 70% населения области — сейчас в реестре ГТО насчитывается около 134 тыс. жителей. Муниципалитетам также поручено соблюсти сроки создания малых спортплощадок для сдачи норм ГТО в 12 муниципалитетах и завершить строительство «умных» спортплощадок в Ростове, Гукове и Каменске‑Шахтинском.