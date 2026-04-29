В Сергиевском районе Самарской области обновят дорогу к школе

Ремонт участка дороги Сергиевск — Большая Чесноковка — Кандабулак — Красносельское стартовал в Сергиевском районе Самарской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Отрезок протяженностью 6,7 км входит в маршрут школьного автобуса: по ней детей из поселка Ровное и сел Спасское и Кандабулак доставляют в Красносельскую общеобразовательную школу. Также участок связывает две крупные региональные трассы: Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки и Сергиевск — Чекалино — Большая Чесноковка — Русская Селитьба.
Капремонт объекта включает полную замену асфальтобетона, укрепление обочин и нанесение термопластиковой разметки, сохраняющей видимость в любую погоду. Благодаря этому дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности. Работы уже начались: специалисты сняли старое покрытие и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.
В этом году в Сергиевском районе приведут в порядок два участка региональных дорог общей протяженностью почти 10 км. Кроме того, запланирован капитальный ремонт участка длиной 3,28 км на дороге Кинель — Черкассы — Урал — Захаркино.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.