Всё, что построили в парке «Дружба», придётся снести

Ростовский парк «Дружба» вновь оказался в центре общественного внимания — на сей раз по причине, вызывающей сожаление. По словам главы донской столицы Александра Скрябина, всё, что там успели возвести, придётся демонтировать из-за «недобросовестного подрядчика».
Реконструкция этой территории длится уже несколько лет. Изначально обновление планировали завершить к осени 2024 года, но за пару месяцев до сдачи выяснилось, что готовность объекта составляет всего 35%. Контракт с непорядочным исполнителем разорвали в одностороннем порядке, а парк тем временем понёс серьёзные потери в зелёных насаждениях… Какая участь ждёт любимое ростовчанами место и что сегодня происходит на его территории — разбирался rostov.aif.ru.
Зелёный оазис.
«В детстве и юношестве я очень много времени проводила в этом парке. Он был довольно старым, но крутым. Особенно запомнились две массивные лестницы, одна даже в неплохом состоянии: там можно было красивые атмосферные фото делать. Огромная зелёная территория была ничем не занята, различных ларьков немного, поэтому там гуляли с собаками, проводили время на детских площадках и аттракционах. С первого мая начинались концерты, дискотеки, спортивные турниры. На песчаном берегу летом люди загорали. Туда очень много ростовчан приезжало со всего микрорайона», — рассказывает нашей редакции жительница Северного жилого массива Елена Федотченко.
Действительно, парк «Дружба» многие считали зелёным оазисом посреди шумного города. Раскинувшийся на берегу Северного водохранилища, он славился живописным рельефом: террасы мягко спускались к воде. Росли здесь и величественные катальпы, ивы, каштаны, клёны, вязы, ясени, сосны, ели…
Сегодня всё это скрыто за глухим серым забором из профлиста. За ним — ни звука, будто пустота. Лишь с высоты видны машина и парочка снующих туда-сюда рабочих. На калитке висит заботливое объявление, написанное от руки: «Не кормить куриными, рыбьими костями, пропавшей едой! Животные тоже болеют!» Правда, ни одного хвостатого вдоль длиннющей ограды автор не встретил.
«В 2018 году я посетил здесь фестиваль красок. Парк тогда не был полностью перекрыт, как сейчас. Мероприятие проходило рядом с набережной. В ожидании начала было немного времени пройтись: посмотреть на деревья, цветочки, симпатичную набережную. Правда, на тот момент парк уже был в не очень хорошем состоянии. Если его привести в порядок, благоустроить, получится хорошее место для отдыха», — поделился с нашей редакцией мнением ростовчанин Евгений Мищук.
Однако парк не всех покорил с первого взгляда: некоторые считают, что туда стоит сходить разве что однажды — провести вечер, но не возвращаться снова.
«Гуляла там несколько лет назад с детьми. Прошлись по песку, пару кругов сделали и поехали домой. Каких-то ярких впечатлений у меня о нём нет», — сказала rostov.aif.ru ростовчанка Марина Горелова.
Годы на благоустройство.
Так или иначе, но для большинства жителей донской столицы «Дружба» — вопрос особый, личный. Завершения его благоустройства они ждут уже несколько лет.
В августе прошлого года губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что сам помнит эту территорию ещё ребёнком.
«Я сам из Ворошиловского района, спортивное детство проводил в этом парке. Я его прекрасно помню, он вполне отвечал потребности в тени, прохладе, прогулках, дорожках. То, что сейчас реализовано, это не проект благоустройства. Но хочу воздержаться от резких комментариев. Идёт большое перепроектирование», — прокомментировал Юрий Борисович.
Тогда ещё никто не знал, что даже те самые многострадальные работы — хоть и далёкие от идеала — придётся переделывать с нуля. В конце марта 2026 года глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что всё уже сделанное в ходе реконструкции «Дружбы» подлежит демонтажу из-за недобросовестного подрядчика.
По его словам, проект разделён на зоны. По южной части парка во взаимодействии с одним из банков готовится контракт на проектирование.
Выходит, запуск проекта снова откладывается — по некоторым данным, завершить его теперь планируют лишь к 2028 году. Следует заметить, что ростовчане не остаются в стороне: они внимательно следят за ходом работ, участвуют во встречах с представителями власти и предлагают свои идеи. Особенно их волнует судьба озеленения — ведь именно зелень делала «Дружбу» настоящим городским оазисом.
Ещё при смене предыдущего подрядчика активисты говорили, якобы изначальный проект реконструкции оказался слабым: геологические и геодезические изыскания не проводились, а экологическое заключение было подготовлено в спешке. Также звучало мнение, будто проект не был подстроен под ландшафт парка, он ему полностью противоречил и уничтожал экосистему.
Многие были уверены: чтобы привести «Дружбу» в порядок, требовалось гораздо меньше — убрать сухостой, установить удобные лавочки, обустроить асфальтовые дорожки и освещение, а также обновить детские и спортивные площадки.
Учтут ли эти пожелания ростовчан, покажет время. Остаётся надеяться, что всё же прислушаются, и жители снова обретут место, где так приятно в тёплые дни читать книгу в тени раскидистых деревьев. Мы обязательно будем следить за развитием событий.