Пентагон намерен запросить у Конгресса ещё 25 млрд долларов на войну с Ираном

Администрация США рассматривает возможность запросить у Конгресса дополнительную сумму, которая составит не менее 25 миллиардов долларов, на продолжение конфликта с Ираном. Такое заявление на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США сделал Пит Хегсет.