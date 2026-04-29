Пентагон намерен запросить у Конгресса ещё 25 млрд долларов на войну с Ираном

Администрация США рассматривает возможность запросить у Конгресса дополнительную сумму, которая составит не менее 25 миллиардов долларов, на продолжение конфликта с Ираном. Такое заявление на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США сделал Пит Хегсет.
«Если и когда дополнительный запрос будет направлен, то его львиная доля предназначалась бы не на Иран, а на боеприпасы», — уточнил Хегсет.
При этом в Пентагоне уточнили, что этих денег категорически недостаточно для восполнения арсеналов: на закупку новых боеприпасов потребуется гораздо больше средств.
Согласно заявлению исполняющего обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулса Херста, американские военные уже израсходовали 25 миллиардов долларов на противостояние с Ираном.
Представитель Пентагона добавил, что основная часть уже потраченных средств ушла на закупку и производство боеприпасов. Он пояснил, что речь идет именно о расходах, понесенных ведомством на текущий момент.